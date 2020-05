Ristoratori e produttori agricoli del territorio modenese si allenano sotto il simbolo di "Magnamus"

L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova il mondo della ristorazione e della produzione agricola ma, per fortuna, grazie al web è possibile mettere direttamente in contatto clienti, ristoratori e produttori e rimettere così in moto l’economia del settore food. Un esempio concreto di come la tecnologia possa venire in aiuto a queste realtà viene dal portale Magnamus.it, un punto di incontro digitale tra ristoratori e produttori agricoli del territorio modenese nel quale è possibile scoprire i ristoranti e le aziende agricole che effettuano consegna a domicilio, contattarli, effettuare l’ordine e farselo comodamente recapitare a casa dopo aver concordato tempi di consegna e modalità di pagamento.

Al portale hanno già aderito oltre trenta realtà, dislocate sull’intero territorio provinciale a partire dai centri principali (Modena, Carpi, Formigine, Vignola, Maranello), ma anche nella zona dei castelli (Spilamberto, Castelvetro) della Bassa (Novi, San Felice Sul Panaro) e dell’Appennino (Guiglia). Magnamus.it offre gratuitamente un servizio circolare a ristoranti, aziende agricole e clienti finali: i ristoranti del territorio modenese hanno la possibilità di mettere in evidenza le loro proposte gastronomiche e contattare i clienti, che - in questo momento - non possono frequentarli; le aziende agricole accedono ad una vetrina virtuale con la quale far conoscere al pubblico ed ai ristoratori le proprie produzioni e i loro prodotti tipici; i clienti possono scegliere tra una pluralità di proposte gastronomiche e specialità tipiche, comodamente da casa e con la garanzia di un servizio di qualità.

I ristoratori trovano lo spazio giusto per presentare al meglio il proprio locale e per farsi trovare dai clienti. Nella propria pagina dedicata ogni ristoratore può evidenziare la proposta gastronomica (carne, pesce, cucina emiliana, cucina etnica, vegana, pizza, hamburger, ecc.), visualizzare il menù, le varie specialità servite ed i relativi prezzi. Il cliente può contattare direttamente la struttura, scegliere il piatto desiderato, verificare le modalità di consegna a domicilio e di pagamento dell’ordinazione. Inoltre è possibile anche cercare produttori o aziende agricole locali, ed ordinare direttamente prodotti freschi e selezionati da utilizzare come materia prima nelle proprie proposte gastronomiche offerte ai clienti.

I produttori agricoli trovano un canale gratuito sul quale promuovere la loro attività ed entrare in contatto diretto con ristoratori e clienti privati. Anche nella sezione dedicata ai produttori è possibile visualizzare la tipologia di prodotti e specialità proposte, contattare direttamente l’azienda per ulteriori informazioni o per effettuare un ordine, verificare le condizioni di consegna a domicilio e di pagamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ristoranti ed aziende agricole possono aderire all’iniziativa ed essere inseriti sul portale gratuitamente e con facilità: basta collegarsi a www.magnamus.it e compilare la scheda di iscrizione. Magnamus.it è un progetto gratuito a sostegno del settore food modenese concepito e realizzato dalle web agencies modenesi Nettamente (nettamente.com) e Bipiuci (bipiuci.it).