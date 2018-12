Maison Livre, un nuovo locale sotto il Portico del Collegio

Giovedì 13 dicembre, alle ore 18, riapre, rinnovato e con una nuova gestione, lo storico bar sotto il Portico del Collegio, da un secolo luogo di ritrovo, incontri e acquisti. Maison Livre è il nome scelto dai nuovi gestori, che si sono dati l’obiettivo di creare, nel salotto caro a generazioni di modenesi, un locale di grande eleganza che possa sapientemente combinare proposte culinarie con arte e cultura.

"La nostra artigianalità, l’attenta selezione dei migliori fornitori e il desiderio di scegliere materie prime di altissima qualità, espressione di un territorio conosciuto nel mondo per le sue eccellenze enogastronomiche, sono parte integrante della nostra cultura d’impresa – spiega Luca Milanti, nuovo gestore di Maison Livre - che guarda con attenzione alla sostenibilità dei progetti, sempre comunque coniugati nel rispetto dell’ambiente, delle politiche economiche e sociali. Il food è diventato esperienza - prosegue Milanti - un momento da vivere intensamente, da godere a 360 gradi, non solo nel piatto ma anche in tutto ciò che ci circonda. Il cliente è sempre più alla ricerca di esperienze significative: per questo Maison Livre è un locale studiato nei più piccoli particolari che si propone di garantire una pausa di autentica qualità italiana in uno dei luoghi più belli della città, il Portico del Collegio".

A partire da febbraio, inoltre, saranno organizzate anche attività culturali, in particolare presentazioni di libri e autori, con l’ambizione di realizzare sotto al celebre Portico un locale completamente nuovo in cui arte, cultura, artigianalità e accoglienza possano trarre valore da tradizione e territorio.