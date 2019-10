MakeYourImpact: ecco i vincitori dei progetti ad impatto sociale

Arca Lavoro Impresa Sociale, con il progetto #impattocircolare, la Casa della Gioia e del Sole, con il progetto Modna, e Aliante Cooperativa Sociale, con il progetto Itinera Tuttofare: sono loro i vincitori del bando MakeYourImpact, lanciato a maggio da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e UniCredit, con la collaborazione di Fondazione Italiana Accenture e il coinvolgimento di numerosi partner nazionali e locali.

Gli ambiti d’azione delle realtà imprenditoriali premiate sono diversi ma l’obiettivo cui puntano è unico: realizzare attività ad alto impatto sociale per il territorio.

La vittoria dei tre progetti è stata decretata sulla base dei modelli di business presentati che, oltre alla solidità economica, puntano a generare un impatto sociale sul territorio. Ad esempio, favorire l’occupazione e l’assistenza di persone in condizioni di fragilità, vulnerabilità o disabilità, preservare l’ambiente, offrire servizi di welfare aziendale, servizi educativi e di valorizzazione socio-culturale.

I progetti vincitori

#impattocircolare di Arca crea opportunità di lavoro per persone che gravitano intorno al mondo dell’associazione Porta Aperta-emporio sociale. L’impresa vuole offrire nuova vita a queste persone grazie alla professione del riciclo-rigenerazione-riuso e dare il proprio contributo alla salvaguardia ambientale, in linea con le più recenti normative e standard di qualità regionali. Il progetto offre opportunità di lavoro e professionalizzazione, ma prevede anche il rafforzamento gestionale di Arca c he diversifica il proprio core business di sgombero cantine/locali/riciclo.

#Impattocircolare promuove quindi la creazione della figura dell’Operatore del Riuso e intende migliorare il lavoro dell’Impresa nella gestione sostenibile dei rifiuti, del riciclo e del consumo sostenibile.

Il progetto Modna ha come obiettivo la demenza mette profondamente in crisi l’identità del malato. Il progetto prevede l’allestimento, all’interno della RSA (Residenza sanitaria assistita) ultra-trentennale di Modena “Casa della Gioia e del Sole”, di un nuovo spazio, chiamato “Casetta”, per ospiti con grave disorientamento e disturbo di deambulazione incessante. La realizzazione di un ambiente domestico più accogliente, con angoli cucina/lettura/bricolage contribuisce a ricreare una dimensione abitativa familiare e stimoli adeguati, migliorando l’intero ecosistema del paziente e le sue relazioni interpersonali.

Infine il terzo progetto premiato, Itinera Tuttofare ha come scopo il miglioramento del percorso di tutela e reinserimento sociale dei minori inseriti da tempo nel progetto Itinera, in un’età particolare in cui i ragazzi escono dal percorso di sostegno socio-sanitario pubblico. Con il progetto Itinera Tuttofare si punta a trasformare l'attività laboratoriale in un lavoro vero e proprio che garantisca autonomia economica ai ragazzi che raggiungono la maggiore età. Le attività si concretizzeranno nell'affiancamento dei giovani in vere e proprie attività lavorative in particolare nell’ambito delle piccole riparazioni domestiche.

Le imprese giunte sul podio hanno dimostrato nel corso delle rispettive sessioni di lancio - “pitch” - di sapere presentare efficacemente la loro idea di business, perfezionata anche grazie alle due giornate di workshop formativi gratuiti tenuti dai rappresentanti di Confcooperative, Unigens (l’associazione di volontariato animata da dipendenti ed ex dipendenti di UniCredit), Legacoop Estense e Human Foundation.

Per ciascuna delle realtà imprenditoriali vincitrici è previsto un contributo in denaro stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la possibilità di accedere a un finanziamento nell’ambito dell’offerta di Impact Financing di UniCredit.

I vincitori usufruiranno anche di servizi di tutoring e mentoring curati da Confcooperative Modena e Legacoop Estense al fine di favorire l'avviamento del progetto. Human Foundation invece contribuirà a fornire formazione e supporto tecnico per la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale delle attività avviate dalle organizzazioni vincitrici.

“La premiazione di oggi ci riempie di soddisfazione - commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – ci sembra, infatti, di aver centrato in pieno l’obiettivo che era alla base del bando Make Your Impact: sostenere l'avvio di imprese sociali attraverso strumenti innovativi, in grado di favorire, da un lato, l'accesso al credito e, dall’altro, potenziare le capacità imprenditoriali dei partecipanti che, attraverso una formazione mirata, potranno dar vita a progetti di sempre maggior qualità”.

Le imprese vincitrici, attive sull’area modenese, sono arrivate sul podio dopo una doppia selezione. La prima ad opera di una giuria di esperti che ha votato on line e ha selezionato così otto progetti finalisti. Quindi, la valutazione finale è stata eseguita da una giuria composta da rappresentanti di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, UniCredit e dal partner Fondazione Italiana Accenture, con il supporto scientifico di AICCON (Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit), Human Foundation, Confcooperative Modena, Legacoop Estense, Associazione Servizi Per Il Volontariato Modena e Forum Terzo Settore della provincia di Modena.