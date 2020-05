Shop Maranello, online la vetrina digitale del commercio cittadino

È on-line ‘Shop Maranello’, la vetrina digitale che permette gratuitamente ai commercianti locali di promuovere i loro prodotti attraverso il web: hanno già aderito un centinaio di esercenti. La nuova piattaforma web, realizzata dal Comune con la collaborazione del Consorzio Terra del Mito, offre dunque ai potenziali clienti una panoramica aggiornata e a portata di click sugli esercizi maranellesi. Che a loro volta potranno utilizzarla per rilanciarsi, anche nel campo dell’e-commerce. Un’iniziativa rivolta, dunque, sia alle esigenze immediate dei negozianti, che potranno sfruttare fin da subito un nuovo ‘trampolino promozionale’ per la ripresa degli affari, sia alla prospettiva di un loro potenziamento sui canali di vendita on-line, ulteriormente valorizzati dalla pandemia.

“Sviluppare in questo periodo una piattaforma digitale con simili caratteristiche – sottolinea l’assessore al commercio Mariaelena Mililli – significa dare uno strumento in più alle attività locali perché possano accelerare i tempi di recupero sul piano della competitività. ‘Shop Maranello’, proprio grazie alla sua capacità di evolvere nel tempo, potrà dunque supportare il commercio locale anche quando la pandemia sarà alle spalle. La sfida sull’e-commerce è già in corso e per reggere la competizione queste attività avranno sempre più bisogno di spazi virtuali, non solo fisici, per poter ampliare il proprio bacino di clienti. E per trasformare le difficoltà attuali in una risorsa innovativa proiettata nel futuro”.

La nuova vetrina web, accessibile da oggi all’indirizzo ‘shop.maranello.it’, è stata studiata per arricchirsi nel tempo di contenuti e per essere aggiornata costantemente. Innanzitutto dagli stessi commercianti, che verranno adeguatamente formati dal Comune per poter personalizzare in autonomia la propria vetrina virtuale con orari, caratteristiche del servizio e promozioni. E tra le potenzialità supportate da ‘Shop Maranello’ ci sarà anche la vendita on-line dei propri prodotti e la raccolta di prenotazioni e ordinazioni, che i negozianti interessati potranno gestire direttamente.

La home page della piattaforma suddivide per categorie merceologiche le varie attività locali, così da indirizzare più facilmente l’utente verso la tipologia interessata, e basterà un click per accedere al sito o alla loro pagina social dei singoli esercizi, dove i titolari potranno pubblicare un breve filmato di presentazione del loro negozio. Inoltre, la home page di ‘Shop Maranello’ conterrà una sezione dedicata agli eventi organizzati insieme ai commercianti, che verrà aggiornata di volta in volta dal Comune.

“Questa nuova piattaforma - conclude l’assessore Mililli – è uno strumento che va ad aggiungersi al progetto ‘Back on Track’ declinato sulla città, con il quale condivide l’obiettivo di aumentare sempre più la coesione della nostra comunità e di valorizzarne l’identità territoriale”.