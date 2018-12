Cresce ancora Marchesini Group e acquisisce la modenese Proteo

Marchesini Group si appresta a chiudere il 2018 con un fatturato in forte ascesa: +12% rispetto al 2017, quando il consolidato di Gruppo era arrivato a sfiorare la soglia dei 300 milioni di euro. Le previsioni di crescita sono corroborate da due nuove acquisizioni e vanno di pari passo con l’espansione della forza lavoro. Tra le sedi produttive italiane e gli uffici esteri il Gruppo conta oggi 2.000 collaboratori. Nell’anno in chiusura ci sono state 165 nuove assunzioni in tutta Italia - 82 solo nella sede centrale di Pianoro - perlopiù diplomati provenienti da scuole tecniche e laureati in ingegneria.

È entrata a far parte del Gruppo anche Proteo Engineering, azienda di Spilamberto (Modena) di cui è stato acquistato il 60% in 3 anni. Proteo, specializzata nello sviluppo di software e nell’ automazione industriale, lavorerà supportando Marchesini nello sviluppo dei paradigmi legati all’Industria 4.0. Si tratta di hot topics a cui il Gruppo sta dedicando ingenti risorse che hanno condotto lo scorso giugno - nei giorni della fiera internazionale Achema - alla presentazione in anteprima mondiale di una linea per il confezionamento di blister interamente allestita per rispondere alle esigenze del cliente in ottica Industria 4.0.

Anche attraverso l’uso di una sensoristica dedicata e software di autoapprendimento, Proteo supporterà Marchesini Group nel perfezionamento del cosiddetto machine learning, una delle frontiere più affascinanti del paradigma 4.0. L’obiettivo finale è quello di realizzare macchine integralmente connesse con i sistemi aziendali, in grado di garantire un tracking costante dei parametri di qualità e di riconoscere in anticipo ogni tipo di errore meccanico, suggerendo azioni di manutenzione programmata.