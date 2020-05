MASA protagonista al Motor Valley Fest con una giornata di tavole rotonde sulla mobilità smart

Anche quest’anno MASA – Modena Automotive Smart Area partecipa attivamente al Motor Valley Fest con una giornata interamente dedicata a tavole rotonde e dimostrazioni sui temi di guida autonoma, mobilità intelligente, infrastrutture digitali e sicurezza informatica.

L’appuntamento è per venerdì 15 Maggio e verrà svolto in forma completamente digitale in ragione delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, sarà dunque possibile seguire i lavori della giornata sul web in diretta streaming.

L’evento si svilupperà in tre sessioni: la prima vedrà l’introduzione ed i saluti dei rappresentanti delle istituzioni territoriali e nazionali, la seconda, dal titolo “connettività e mobilità intelligente” entrerà nel merito delle tecnologie preposte allo sviluppo della guida autonoma, mentre la terza ed ultima sessione dedicata a “sostenibilità e mobilità urbana” affronterà le ricadute delle nuove tecnologie sulle politiche di mobilità del futuro.

Il tema delle opportunità della guida autonoma apre infatti scenari inediti sulle modalità di spostamento di persone e merci a diverse scale del territorio. In ragione del rapido sviluppo che stanno vivendo le tecnologie applicate ai veicoli è parallelamente necessaria una riflessione sulle implicazioni in termini di adeguamento infrastrutturale e più in generale sull’assetto urbanistico, sociale ed ambientale del territorio interessato a queste trasformazioni. Le nuove tecnologie ed il loro precipitati urbani verranno analizzati e discussi da esperti del settore, amministratori pubblici ed operatori privati.

Per seguire il convegno e le tavole rotonde in streaming è possibile registrarsi direttamente al seguente link: