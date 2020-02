Micro, piccole e medie imprese modenesi: 100mila euro per l'internazionalizzazione

La Camera di Commercio, per supportare l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese modenesi, eroga contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi relativi allo svolgimento di missioni economiche all'estero o alla partecipazione a fiere internazionali in Italia o all'estero.

L'agevolazione consiste in un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimale di € 2.000 per iniziative da realizzare in Italia o all'interno di uno dei 28 paesi UE, incluso il Regno Unito e di € 2.500 per iniziative extra UE.

“In un momento come quello attuale di estrema tensione e incertezza sui mercati- ha sottolineato il presidente Giuseppe Molinari- riteniamo che questo incentivo possa rappresentare, per le piccole e medie imprese modenesi, un ulteriore stimolo e supporto ad affrontare un percorso complicato ma necessario per espandere il proprio business”

Le spese ammissibili, che riguardano iniziative da realizzare nel 2020, sono: check up preliminare con esperto paese, interpretariato, organizzazione incontri B2B, organizzazione visite individuali o collettive, spazio espositivo e relativo allestimento, catalogo collettiva, spedizione materiale e campioni, altri servizi strettamente connessi all'iniziativa.

Invio delle domande

Le domande di contributo possono essere inviate a partire dalle ore 10,00 di martedì 25 febbraio fino alle ore 12,00 di venerdì 28 febbraio 2020, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale. E’ aperta da oggi la precompilazione.

Le domande verranno ordinate in base all'ordine cronologico, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con priorità alle imprese che non hanno beneficiato della medesima tipologia di contributo nel 2019.