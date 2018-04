Imprese, l'americana Middleby acquisisce la modenese Ve.Ma.C. Srl

The Middleby Corporation, azienda statunitense quotata nell'indice Nasdaq, ha annunciato oggi l’acquisizione di Ve.Ma.C., azienda modenese leader nella progettazione e costruzione di soluzioni per la movimentazione, l'automazione e la robotica per linee di produzione di proteine ​​alimentari.

L’azienda, con sede a Castelnuovo Rangone in provincia di Modena, ha un fatturato annuo di circa 15 milioni di dollari.

«Questa acquisizione allarga le nostre competenze in campo di automazione e robotica, fornendoci ulteriori opportunità di integrare la nostra attuale offerta di macchinari per la lavorazione degli alimenti. D’ora in poi saremo in grado di offrire soluzioni “end-to-end” più complete per i nostri clienti, con una riduzione dei tempi di lavoro, maggiore capacità e migliore efficienza operativa», ha dichiarato Selim Bassoul, CEO di The Middleby Corporation. «Siamo molto entusiasti per l'ingresso di Ve.Ma.C. nel nostro Gruppo, un’operazione chiave nel processo che vede la continua evoluzione della nostra piattaforma di soluzioni completamente automatizzate.»