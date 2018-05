Distretto tessile, 60 imprese carpigiane per l'evento Moda Makers della primavera 2018

60 aziende che esprimono complessivamente circa 63 milioni di euro di fatturato annuo e 340 dipendenti, oltre 10000 proposte moda di confezione, maglieria, tagliato, camiceria e capispalla per la Primavera/Estate 2019, più di 2500 metri quadrati di superficie espositiva per il migliaio di visitatori previsti, provenienti da 40 Paesi, i quali potranno godere di svariati benefit: questi, in estrema sintesi, i numeri della quinta edizione di Moda Makers, l’atteso evento moda che, riservato agli operatori del settore, si svolgerà dal 15 al 17 maggio nella nuova struttura del Carpi Fashion System Center a Carpi, che rappresenta una delle grandi novità di questa edizione.

Situato al civico 43 di viale dell’Agricoltura, con i suoi 2700 metri quadrati di superficie espositiva, la nuova sede fissa di Moda Makers permetterà l’ingresso di una decina di nuove aziende, consentendo all’evento di balzare dalle 49 della scorsa edizione, numero massimo legato allo spazio fisico di piazzale Re Astolfo, alle oltre sessanta di quella attuale. Inoltre, la contiguità con l’autostrada del Brennero consente un accesso rapido alla location da chi proviene dall’A22.

Proprio nel cuore del distretto che vanta una solida e illustre vocazione alla produzione manifatturiera legata al tessile-abbigliamento, alcune tra le migliori imprese del settore hanno deciso di continuare a scommettere sull’unione degli sforzi, collaborando tra loro, provvedendo a uniformare e coordinare gli inviti ai propri buyers e clienti, e aderendo a un unico stile comunicativo, per valorizzare globalmente il saper fare del territorio. Scelta, questa, che ha pagato nelle quattro edizioni precedenti, e che dunque i promotori - Expo Modena, che organizza Moda Makers per conto di Carpi Fashion System - il progetto di valorizzazione delle Aziende del Distretto Moda promosso dalle Associazioni Imprenditoriali del Territorio LAPAM-Confartigianato CNA, CONFINDUSTRIA EMILIA e dal Comune di Carpi, con il contributo di Fondazione CR Carpi – contano di confermare anche in questo quinto appuntamento.

Protagoniste di Moda Makers saranno le seguenti aziende (brand, se di diverso nome, indicato tra parentesi): Alexander, A. Lisa Mood, Amor, Angela F, Ann Max, Blue Moon (Blue Verona), Brillante (Brillante Bologna), Capriccioli (Simona Vignoli), Carpi Export (RossoPerla), Creazioni 2000 (Tina), Creazioni Graziella (Acquamarine Fashion), Creazioni Nigi’s (Nives Morà), Custi (Industrial), Dani Confezioni (VLT’S by Valentina’s), Dema (Anna Cristy), Dielle (Dielle Knitwear), Donne da Sogno, Emmegi 2, Eredi Lamperti (Lamperti Via Montenapoleone), ErreEsse Lab (T-shirt Art), Etc 2.0, Famar, GBM, Gi & Di (Acquachiara9), Gigliorosso, Gil (Gisella M), Gironacci Arduino (Gironacci 1969), GlòdiModa, Guerzon (Valentina), I Complici (By me), Idea Tessile, Il Trifoglio Confezioni, Io e Ie maglierie (Nicole et Charlotte), Incontro (Amethist), Kodama Mode (Luisa Pellicelli), Linea Donna (Lorella Sgarbi), Maglieria Paola Davoli (Paola Davoli), Maglificio Castiglioni (Annare’), Maglificio Frarosa, Milva P, Mita, Moda Milena (Le Maglie di Milly G), Mori Castello, Na.pa’, On Logo, Patry Confezioni (Patry collezioni), S&M Group (Elisabetta Minelli), SEA, Settepuntozero, Settimocielo, Severi Silvio. Shanti (Up to you), Sorriso, Spruzzi (Donatella de Paoli), Tabula Rasa, Talea by Perini, Vezzo, Walmode, Ypsilon, Yulkis (Eleonora Amadei). 15 sono i nuovi ingressi, mentre 17 le aziende provenienti da fuori regione.

Sul sito modamakers.it è possibile preregistrarsi in modo da evitare file all’ingresso (questa procedura è consentita solo a operatori del settore, con una priorità per acquirenti o titolari di negozio o catene di negozi, anche definiti buyers); sul medesimo sito sono poi disponibili indicazioni di percorsi e distanze, suggerimenti per spostarsi e riferimenti ad alberghi e ristoranti. Lo staff organizzativo è inoltre a disposizione dei visitatori per agevolare l'arrivo dei buyers internazionali presso l'area espositiva situata nella zona industriale della città.

Nei giorni di martedì 15 e mercoledì 16 maggio Moda Makers sarà visitabile dalle ore 9 alle 18, mentre giovedì 17 maggio dalle ore 9 alle 16.

Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità, si terrà martedì 15 alle ore 10.30. Soddisfatto il commento dell’Assessore all’Economia del Comune di Carpi Simone Morelli: “Moda Makers è un successo in crescita, è un dato oggettivo che nessuno può negare. E questa crescita è il segno della bontà dell’intuizione avuta da Carpi Fashion System, che ha compreso come unire gli sforzi e mettere in sinergia aziende, associazioni di categoria e enti pubblici rappresentasse la chiave di volta per presentare il Distretto e il suo saper fare al mondo. Perché è proprio a tutto il mondo che Carpi e le sue aziende si rivolgono ogni giorno, e in particolare durante Moda Makers. Inoltre, che anche aziende provenienti da fuori regione desiderino entrare a far parte di questa iniziativa è un dato che ne certifica la qualità meglio di qualsiasi commento. Continueremo così anche in futuro, impegnandoci sempre di più e affiancando a queste occasioni anche il supporto che potrà fornire il nascente Polo della Creatività.”