Progetto Moda Makers. Cresce gradimento delle imprese tessili

94% e 96%, queste le percentuali che esprimono rispettivamente il gradimento delle aziende del Distretto del tessile abbigliamento che quelle dell'82% e 85% dello corso novembre hanno partecipato, a Carpi, a Moda Makers e all’Incoming promosso presso Palazzo dei Pio - sta il successo del progetto Carpi Fashion System, di cui questi rappresentano due degli appuntamenti più significativi,



I dati, emersi dall’esito dei questionari - compilati in forma anonima nel caso di Moda Makers, per lasciare agli imprenditori la massima libertà nell’esprimere il proprio parere - sono stati sottoposti alle 49 aziende che, dal 7 al 9 novembre 2017, hanno animato il grande evento moda di piazzale Re Astolfo e alle 32 imprese che sono state, successivamente, protagoniste degli incontri con gli operatori esteri del 28 e 29 novembre.



Tornando a Moda Makers, sono stati valutati positivamente da parte di tutte le aziende partecipanti sia gli sforzi organizzativi (ottimi per il 79% e buoni per il 21%) e dalla quasi totalità quelli di accoglienza e promozione dell’evento (48 aziende su 49 hanno espresso un giudizio positivo). Soddisfacente è stata anche giudicata, nella quasi totalità (94%), la quantità e la qualità dei visitatori partecipanti, così come quella dei visitatori esteri (positiva nel 93% dei casi).

Altro dato assai significativo, quello dei nuovi contatti raccolti: se complessivamente sono stati 157, il 40% degli espositori ha dichiarato di averne stabiliti oltre 10 (il 31% oltre 5), la maggior parte dei quali provenienti dal mondo dei grossisti e degli agenti importatori.

Ultimo dato che merita di essere segnalato, quello che vede il 96% delle aziende esprimere il proprio desiderio di tornare a partecipare alla prossima edizione di Moda Makers.



Passando poi ai due giorni di Incoming, il 96% delle aziende partecipanti ha giudicato positiva l’ idoneità degli operatori esteri incontrati, e sono stati 172 i B2B effettuati , 24 in più di quelli inizialmente pianificati. In media ogni buyer ha incontrato 13 imprese delle complessive 32; mentre ogni azienda ha avuto in media l’opportunità di incontrare 5 buyer esteri.

Successivamente agli incontri B2B delle due mattine, svoltisi presso le sale di Palazzo dei Pio, sono state 20 le visite aziendali individuali programmate negli stessi giorni sulla base del reciproco interesse buyer-azienda, mentre sono state 7 le aziende ad aver chiuso trattative direttamente durante lo svolgimento dei B2B. Per 28 delle aziende, 54 degli incontri B2B effettuati potrebbero portare ad un esito positivo e diventare nel breve – medio periodo opportunità commerciali. L’obiettivo di questi eventi resta quello di aiutare le imprese ad aprire nuovi contatti: fondamentali non sono solo i prodotti ma soprattutto il dinamismo che devono mettere in campo le imprese per mettere a frutto queste opportunità.

“I dati espressi dalle aziende – commenta il Vicesindaco e assessore all’Economia del Comune di Carpi Simone Morelli – testimoniano un favore crescente nelle iniziative portate avanti dal Carpi Fashion System. Tra questi appuntamenti, con la nuova sede fissa di Moda Makers che inaugurerà in occasione dell’edizione di maggio, i corsi di formazione, il sostegno alle fiere internazionali, il percorso per la creazione del Polo della Creatività e le mostre riguardanti la moda, continueremo a portare avanti una sempre più stretta collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e imprese, perché il Distretto del domani possa essere ancora più importante e competitivo di quello di oggi.”

Ricordiamo che Moda Makers, la cui prossima edizione si terrà dal 15 al 17 maggio 2018 - è stata organizzata da Expo Modena per conto di Carpi Fashion System, il progetto di valorizzazione delle Aziende del Distretto Moda promosso dalle Associazioni Imprenditoriali del Territorio, CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia e dal Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi – e con la collaborazione di Promec, mentre l’Incoming è stato organizzato da Promec per conto di Carpi Fashion System.