Nasce "Near Me" l'idea di due modenesi per aiutare le aziende del territorio

Quali attività commerciali sono aperte nella mia zona? Un bel dilemma in queste lunghe settimane di lockdown, al quale due modenesi hanno provato a porre rimedio nella loro area di residenza. Gian Andrea Sechi di Vignola ha infatti fondato, insieme a Davide Zaccaria di Marano su Panaro, un sito web/WebAPP gratuito, e senza nessuno scopo di lucro, per aiutare le piccole attività ad avere più visibilità al pubblico online.

Si chiama NearMe (https://www.near-me.it/). Il progetto, è stato pensato proprio per permettere alle persone (utenti) di avere un unico luogo all'interno del quale trovare quali attività risultano aperte e, inoltre, quali cambiamenti hanno apportato in questo periodo (ad es. servizi di consegna a domicilio, asporto, videochiamata ecc.); al contempo permettere agli esercenti di avere una vetrina democratica per farsi conoscere e comunicare con i cittadini.

Attualmente il servizio è attivo su tutta l’Unione Terre di Castelli e ha iniziato un'espansione anche verso le vicine Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro. L’obiettivo è arrivare a servire tutto il bacino della provincia di Modena e portare il servizio anche alle province di Bologna, Reggio Emilia, o, perché no, l'intera Emilia Romagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come già sottolineato in precedenza, il progetto è nato con lo scopo volontario di solidarietà verso la terra in cui siamo cresciuti, principalmente in questo periodo COVID19 - spiegano i fondatori - l’obiettivo, però, è quello che possa diventare in futuro un punto di riferimento per dare voce e luce alle attività locali italiane".