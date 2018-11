Anche a Nonantola apre il negozio per animali di Coop Alleanza 3.0

Giovedì 29 novembre inaugura a Nonantola, in piazza Ilaria Alpi 17, “Amici di casa Coop”, il negozio di Coop Alleanza 3.0 interamente dedicato agli animali domestici. La cerimonia inizierà alle 10.30 e vedrà la partecipazione con il sindaco Federica Nannetti e il direttore Progetto pet store di Coop Alleanza 3.0, Luca Bussolati, e la presidente del Consiglio di zona soci, Marta Magni. A seguire il diacono della Parrocchia di Nonantola Loris Sola benedirà la struttura.

In occasione dell’inaugurazione è stato organizzato uno shooting fotografico: i clienti potranno farsi ritrarre nel negozio con il loro animale. Gli scatti della giornata saranno trasmessi su uno schermo all’interno del punto vendita e disponibili in formato digitale i giorni successivi all’apertura a chiunque li volesse ricevere via e-mail come ricordo. Inoltre, tutti coloro che faranno acquisti nella giornata inaugurale riceveranno una medaglietta su cui incidere il nome del proprio animale domestico.

“Amici di casa Coop” di Nonatola si aggiunge agli altri inaugurati dalla Cooperativa a partire dallo scorso anno: oltre ai negozi bolognesi del Centro Lame e del parco commerciale Meraville si contano anche Canalina a Reggio Emilia e Il Correggio (Re), Esp a Ravenna, Le Mura a Ferrara, Maranello (Mo) e I Gelsi a Modena, Spinea Center (Ve) e Giorgione a Castelfranco Veneto (Tv).

Con un’area vendita di 288 metri quadrati, il punto vendita “Amici di casa Coop” è caratterizzato da una vasta offerta specializzata di prodotti e servizi. In un ambiente pensato per il comfort degli animali e dei clienti, è possibile trovare un assortimento di circa 5000 articoli, con particolare attenzione ai cibi per cuccioli e gattini, agli alimenti monoproteici e a quelli per le diete indicate nel trattamento delle principali patologie di cani e gatti. Ampio spazio anche alla proposta non alimentare, come l’igiene, la cura, la bellezza, il gioco e gli accessori dedicati agli amici a quattro zampe e ad altri animali. L’offerta particolarmente vantaggiosa e conveniente, con promozioni su diversi prodotti, è il tratto distintivo del nuovo negozio. “Amici di casa Coop” propone anche servizio di toelettatura per cani, su appuntamento. A disposizione della clientela sono presenti 5 addetti, amanti degli animali e appositamente formati da veterinari dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (Anmvi). Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 20:00 e la domenica dalle 9:00 alle 13:00.