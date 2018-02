Coop punta anche sugli animali, apre il negozio dedicato presso I Gelsi

Sabato 24 febbraio inaugura, al centro commerciale I Gelsi di Modena, in Strada Vignolese 835, “Amici di casa Coop”, il negozio di Coop Alleanza 3.0 interamente dedicato agli animali domestici. La cerimonia inizierà alle 10.30 e vedrà la partecipazione di l’assessora comunale alle Attività produttive Ludovica Carla Ferrari, e il direttore Progetto pet store di Coop Alleanza 3.0, Luca Bussolati e, in rappresentanza dei soci, la presidente del Consiglio di Zona soci di Coop Alleanza 3.0 Franca Bassoli. Ai discorsi inaugurali seguirà la benedizione alla struttura da parte di don Giovanni Braglia Parrocchia di San Benedetto Abate e il taglio del nastro . Per l’inaugurazione è stato organizzato uno shooting fotografico: i clienti potranno farsi ritrarre nel negozio con il loro animale.

L’inaugurazione del negozio dedicato ai pet si inserisce nell’ambito delle iniziative di Coop Alleanza 3.0 per la valorizzazione del centro commerciale: infatti dal 26 febbraio al 21 marzo il supermercato Coop chiuderà per una profonda ristrutturazione che renderà ancora più funzionale e gradevole la spesa, e fornirà nuovi servizi a tutti i soci e clienti. La Coop completamente rinnovata inaugurerà il 22 marzo.

Con un’area vendita di 350 metri quadrati, il punto vendita “Amici di casa Coop” di Modena è caratterizzato da una vasta offerta specializzata di prodotti e servizi. In un ambiente pensato per il comfort degli animali e dei clienti, è possibile trovare un assortimento di circa 3.500 articoli, con particolare attenzione ai cibi per cuccioli e gattini, agli alimenti monoproteici e a quelli per le diete indicate nel trattamento delle principali patologie di cani e gatti. Ampio spazio anche alla proposta riguardante i settori non alimentari, come l’igiene, la cura, la bellezza, il gioco e gli accessori dedicati agli amici a quattro zampe e altri animali. L’offerta particolarmente vantaggiosa e conveniente, con promozioni su diversi prodotti, è il tratto distintivo del nuovo negozio. “Amici di casa Coop” propone anche servizio di toelettatura per cani, su appuntamento, effettuata da toelettatori esperti. A disposizione della clientela sono presenti 5 addetti, amanti degli animali e appositamente formati da veterinari dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30.

“Amici di casa Coop” si propone inoltre come un riferimento per tutti gli amanti degli animali, con eventi dedicati ai proprietari di animali, incontri con veterinari, educatori cinofili e operatori di pet therapy: infatti a partire da marzo fino a giugno nel nuovo negozio si terranno incontri mensili, a ingresso libero, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Il primo in calendario è previsto per il 31 marzo alle 10 e sarà dedicato agli animali esotici e non convenzionali (maggiori info su all.coop/amicidicasacoop).

Nel negozio “Amici di casa Coop” è infine attiva in modo permanente la raccolta solidale di alimenti e prodotti per animali: il cibo e il materiale raccolto viene donato alle associazioni che operano sul territorio della comunità che partecipa alla raccolta. Per l’area di Modena, l’associazione destinataria è il Canile Intercomunale Di Modena - Associazione Gruppo Argo.