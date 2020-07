Nonantola. Parco della Pace, Avviso Pubblico per l’assegnazione del Chiosco Bar

Uno strumento che favorisca lo svolgimento di attività ricreative e culturali con finalità aggregative rivolte ai nonantolani, prevedendo un presidio nell’ambito del Parco, e allo stesso tempo consentire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Nonantola che intende affidare in comodato d’uso l’unità immobiliare adibita a “chiosco-bar” che si trova nel Parco della Pace.

In particolare si intende mettere a disposizione di chi desidera frequentare l’area, un servizio bar, gestito con professionalità ed affidabilità per garantire momenti di aggregazione alla comunità.

La concessione in comodato d’uso l’ immobile “chiosco-bar” e relative pertinenze, di proprietà del Comune di Nonantola, è prevista per un periodo di 6 anni eventualmente prorogabili per altri 6 con decorrenza dalla firma del comodato d’ uso.

Come partecipare all’Avviso Pubblico

Gli interessati dovranno far pervenire, al Servizio SUAP dell’Unione Comuni del Sorbara entro il 25/07/2020 a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Istanza di partecipazione appositamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Scheda di Progetto appositamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa

La documentazione dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente, al seguente indirizzo: suap@cert.unionedelsorbara.mo.it