Ferrari in crescita, nel 2018 salgono del 10% le auto consegnate

Ferrari svela i suoi risultati preliminari consolidati relativi al quarto trimestre e ai 12 mesi del 2018, e sfoggia 9.251 auto consegnate, in aumento del 10,2%, ma anche ricavi netti 3.420 milioni di euro (in crescita dello 0,1% o del 3,2% a cambi costanti) e un margine operativo lordo a 1.114 milioni di euro (+7,5% o +16,8% a cambi costanti).

L'azienda del Cavallino rampante segnala anche la "generazione di free cash flow industriale per 405 milioni di euro, incluso l'impatto positivo per cassa dell'agevolazione Patent Box per il 2015-2017" e un indebitamento industriale netto a 340 milioni euro (240 milioni escludendo l'acquisto di azioni proprie).

Con queste premesse si punta, per il 2019, ad aumentare ancora i ricavi fino a 3,5 miliardi (un +3%). Rileggendo le performance del suo recentissimo passato, Ferrari parla di "un altro anno di crescita sostenuta, tutti i target 2018" sono stati raggiunti o superati".

(DIRE)