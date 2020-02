Mercato Albinelli, insieme al nuovo CdA un logo diverso e tre banchi in più

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

L'Assemblea dei consorziati del Mercato Albinelli, nel rispetto dello Statuto, ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il biennio 2020-2022. Il nuovo Consiglio risulta composto da Andrea Prandini nella carica di Presidente, da Lorella Vaschieri Vice Presidente e dai consiglieri Giorgia Boni, Roberta Cavalcanti, Salvatore Fazio, Davide Lugli, Mario Magnani. L'Assemblea ha ringraziato il Consiglio uscente per il lavoro svolto a favore del Consorzio Albinelli. Contestualmente si è data lettura del Bilancio, approvato dalla maggioranza dei consorziati.

“Ringrazio i consorziati per la fiducia che hanno nuovamente voluto riporre in me – afferma Andrea Prandini, presidente del Consorzio Albinelli - Mi impegnerò anche nel nuovo mandato per proseguire nell’innovazione del Mercato, nel rispetto della tradizione e delle nostre radici. Abbiamo aperto alla ristorazione, ma non saremo mai un food court”.

Una diversa fase nella vita dell’Albinelli si apre. Per marcarne l’inizio è stato inoltre presentato il nuovo logo, uno strumento in più per comunicare l’evoluzione dell’immagine e delle proposte che andranno ad arricchire il Mercato. Il profilo dei tetti del 1931 come simbolo grafico e un pay off “Il cuore di Modena” che sottolinea il legame forte con la città, la sua anima, il suo centro. Stanno partendo anche tre nuove attività: Dolce incontro, il banco di caramelle, cioccolatini e altre proposte dolci di Susanna Alessandro, la Boutique del formaggio di Davide Zaccarini e Toma & Tomi al Mercato che aprirà sabato 7 marzo.