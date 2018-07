L'assemblea dei soci di SETA ha nominato il nuovo CdA. Cattabriga eletto presidente

Si è tenuta questa mattina presso la sede di Modena l’assemblea dei soci di Seta, convocata per procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’azienda emiliana di trasporto pubblico. In apertura di assemblea Vanni Bulgarelli, Presidente di Seta, ha espresso il proprio ringraziamento ai soci per la fiducia ed il supporto dimostrati al CdA uscente, ed ha poi formulato i migliori auguri di buon lavoro ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2020.

L’assemblea ha quindi proceduto alla nomina dell’organo amministrativo dell’azienda, che come previsto dallo Statuto societario è composto da 5 membri: 3 nominativi sono stati indicati dai soci pubblici, gli altri 2 dal socio privato Herm Srl. Gli Enti pubblici modenesi hanno nominato come consigliere Andrea Cattabriga che, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, assumerà la presidenza della società. Gli altri due componenti del Cda di nomina pubblica sono Daniele Caminati (in rappresentanza di Reggio Emilia, al secondo mandato come consigliere) e Matteo Gagliardi (per i soci pubblici di Piacenza, in sostituzione di Massimo Garibaldi). Il Consiglio di Amministrazione di Seta è completato dai due componenti indicati da Herm srl: Giuseppina Gualtieri (Presidente ed Amministratore Delegato di Tper Spa) e Fabio Teti (Direttore dell’area Amministrazione, Controllo e Sviluppo commerciale di Tper Spa), entrambi confermati nel ruolo di consigliere.

L’assemblea dei soci ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Collegio Sindacale: alla presidenza è stata nominata la dott.ssa Alessandra Ferrara, i componenti in qualità di sindaci effettivi sono l’avv. Valentino Di Leva e la dott.ssa Anna Maria Nigro. I sindaci supplenti sono il dott. Federico Bacchiega e la dott.ssa Monica Manzini. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stata approvata dai soci con voto unanime.

In sede di dichiarazione di voto i rappresentanti degli Enti locali soci di Seta (Gian Carlo Muzzarelli per Modena, Federico Parmeggiani per Reggio Emilia e Paolo Passoni per Piacenza) hanno rivolto un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto ed i risultati positivi conseguiti in un periodo caratterizzato da diverse incertezze e difficoltà di carattere economico e normativo, che sono state affrontate con determinazione ed impegno consentendo all’azienda di consolidare la propria struttura patrimoniale ed operare sempre nell’interesse delle comunità servite. Analogo apprezzamento è stato espresso da parte dei rappresentanti di Herm.