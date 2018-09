Lavoro. Solo Affitti cerca 40 agenti immobiliari tra Modena e le province vicine

Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nelle locazioni con 300 agenzie, è alla ricerca di 40 aspiranti manager dell’affitto insieme ai quali aprire, con la formula del franchising, altrettante agenzie in Emilia e nelle province di Mantova e Verona, che andranno ad aggiungersi alle 27 già attive nell’area in questione, dove lavorano 70 persone. Durante il Solo Affitti Career Day, che si terrà a Modena (località Baggiovara) il 27 settembre (ore 17.30, Una Hotel, via Settembrini 10), saranno presentate le opportunità di lavoro anche per altre 7 figure da inserire come collaboratori nelle filiali Solo Affitti già attive. Per partecipare alla giornata di selezione occorre confermare la propria presenza inviando una mail all’indirizzo e-mail maria.fonte@soloaffitti.it o compilando il form sul sito dedicato (https://mailchi.mp/3772ab49adac/career-day-modena).

Durante l’incontro Solo Affitti illustrerà anche il progetto “Solo Affitti Brevi”, ideato non solo per andare incontro alle crescenti richieste di locazioni di durata inferiore ai 30 giorni da parte della clientela, ma anche per offrire nuove opportunità di guadagno ai propri affiliati. Sono previste 3 tipologie di business: fino a 5 immobili (micro business) gestiti, che Solo Affitti ipotizza possano generare un giro d’affari di 72.000 euro; fino a 25 (medium business), con un giro di affari di 356 mila euro, e oltre i 25 immobili gestiti (maxi business) dove le opportunità di business e di guadagno per l’agente immobiliare diventano decisamente interessanti.

Agli aspiranti manager, che partecipando all’evento potranno beneficiare di uno sconto del 15% sull’investimento iniziale per l’apertura dell’agenzia, saranno spiegati tutti i passi da muovere per aprire un’agenzia monomarca, mentre per chi già lavora nel settore immobiliare saranno illustrati i programmi a disposizione per diversificare la propria attività.

Solo Affitti ripercorrerà la sua storia spiegando come la professione dell’agente immobiliare sia cambiata nell’arco di poco più di 20 anni. Saranno presentati i casi di successo di alcuni dei 300 affiliati, che da agenti immobiliari specializzati nelle locazioni sono diventati manager dell’affitto, capaci di sfruttare al meglio nel lavoro la tecnologia e le proprie le relazioni personali e sociali.

Durante il Solo Affitti Career Day sarà possibile partecipare anche alla selezione per 7 posti da collaboratore: 3 coordinatori di agenzia (a Modena, Mantova e Comacchio), 2 senior sales account (per Parma e Bologna), 1 junior sales account (Correggio) e 1 collaboratrice interna (per Castelfranco Emilia).