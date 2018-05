Infermieri e OSS, l'agenzia Etjca cerca 120 persone in Emilia-Romagna

Etjca Agenzia per il lavoro cerca 120 figure tra infermieri e OSS per la Sanità pubblica e privata in Emilia Romagna, in particolare nelle provincie di Modena, Reggio Emilia e Parma. Nello specifico Etjca ricerca 70 infermieri in possesso di Laurea in Scienze Infermieristiche e con regolare iscrizione all’IPASVI di residenza ai quali viene offerto un contratto a tempo determinato, e 50 operatori socio sanitari (OSS) in possesso di regolare patentino e domiciliati in zone limitrofe. Il contratto offerto prevede un inserimento a tempo determinato da giugno a settembre con possibilità di proroga. Per entrambe le posizioni è richiesta la disponibilità a lavorare su turni, anche di notte.

“Una ricerca così strutturata è un segnale positivo per il nostro mercato del lavoro e per un settore così importante come quello sanitario – sottolinea Daniele Sala, Regional Manager di Etjca. La nostra agenzia in meno di 20 anni è diventata una realtà tra i primi 10 player del mercato italiano e un punto di riferimento per aziende o enti pubblici che ricercano un partner consolidato e affidabile per la ricerca del personale.”.

