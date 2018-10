Lavoro. Kelly Services ricerca per 90 assunzioni tra Modena e Mirandola

Non si arresta il boom di assunzioni in Emilia-Romagna. Secondo i dati Istat, nel secondo trimestre 2018, è stata superata, per la prima volta, la soglia dei 2 milioni di occupati, con una crescita di 44.500 nuovi posti di lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+2,2%). Negli ultimi tre anni, a livello regionale, sono stati creati 110mila nuovi posti di lavoro, raggiungendo un tasso di occupazione, tra i 15 e i 64 anni, del 70,5% , il più alto tra tutte le regioni italiane. Anche la somministrazione sta crescendo: sulla base dei dati derivanti dal Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna (SILER), dal 12 luglio 2017 al 30 giugno 2018, questa tipologia di contratti è aumentata di 2mila unità.

Ne sono un esempio anche le 90 ricerche all’attivo presso le filiali Kelly Services di Modena e Mirandola che, in quasi 20 anni di presenza sul territorio, hanno collocato oltre 11mila professionisti. Le ricerche si riferiscono principalmente all’industria manifatturiera, che trova il suo più ampio bacino nel modenese. Nella sola provincia di Modena, infatti, sono presenti oltre 9.000 aziende, tra le eccellenze mondiali nei settori automotive, metalmeccanico, tessile-abbigliamento, ceramico, alimentare, farmaceutico e biomedicale, con un dato medio di export del 35%. Inoltre, il distretto biomedicale di Mirandola è il secondo al mondo, contando oltre 100 aziende specializzate in prodotti plastici monouso ed elettromedicali (con il 44% di personale occupato femminile).

Ecco le posizioni attualmente ricercate presso le due filiali Kelly Services di Modena e Mirandola (www.kellyservices.it).

40 posizioni per aziende del settore Biomedicale, tra cui spicca il Gruppo Medtronic, azienda leader mondiale nel campo della tecnologia medica e che da sempre aderisce alle policy sulla Diversity Inclusion.

ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO CAMERA BIANCA

PERITI ELETTRONICI

ADDETTI/E CONTROLLO QUALITA’

ADDETTI/E ESTRUSIONE

ADDETTI/E STAMPAGGIO

ADDETTI/E MAGAZZINO

MANUTENTORI ELETTRO-MECCANICO

MANUTENTORI ELETRONICI

MANUFACTURING ENGINEER

VALIDATION ENGINEER

ATTREZZISTI STAMPI

50 posizioni per aziende del settore LOGISTICA-MODA