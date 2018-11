Articolo1 ricerca 60 figure professionali nel metalmeccanico a Modena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

Articolo1, dopo la recente inaugurazione della nuova sede a Torino, continua nel suo percorso di rinnovamento e inaugura, il 14 novembre a Modena in Via Mario Vellani Marchi 20, una modernissima filiale, punto di riferimento per la ricerca e l’orientamento al lavoro. Particolarmente attiva nel settore Metalmeccanico la filiale di Modena che, insieme a quella di Bologna, presidia il territorio dell’Emilia-Romagna, ha in corso circa 60 selezioni per diversi profili professionali. In particolare, si ricercano: Responsabili Commerciali estero, Impiegati con ottima conoscenza di inglese e tedesco, Disegnatori meccanici, Operai specializzati, Manutentori, Addetti Produzione, Autisti, Magazzinieri. Per tutti è richiesta la disponibilità, a seconda dei casi, a lavorare su turni, full time o part time. L’inserimento può essere sia in somministrazione e sia diretto in azienda.

Per cv e informazioni modena@articolo1.it E’, tuttavia, possibile anche consultare le ricerche e inviare il proprio cv direttamente sul sito www.articolo1.it.