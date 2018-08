E' Paolo Alemagna il nuovo Direttore Generale di Coop Alleanza 3.0

Il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 ha scelto Paolo Alemagna come nuovo Direttore Generale. Alemagna, che entrerà in carica il prossimo 1° ottobre, è nato a Milano nel 1967 e vanta una lunga esperienza nel mondo della grande distribuzione, avendo trascorso 23 anni nel gruppo OBI. Dopo avere ricoperto la carica di amministratore delegato della filiale italiana, è entrato nel board della capogruppo tedesca nel 2005 diventando responsabile a livello globale delle funzioni commerciali in qualità di Chief Commercial Officer.

Adriano Turrini, Presidente e Amministratore Delegato di Coop Alleanza 3.0, ha dichiarato: “Con l’ingresso del nuovo Direttore generale facciamo un ulteriore passo verso la riforma della governance che distinguerà le funzioni della proprietà, di indirizzo e controllo, da quelle della gestione. Rivolgo a Paolo Alemagna il più caloroso benvenuto da parte mia e della Cooperativa. Con lui, la squadra di manager si arricchisce di un professionista di valore e di esperienza. Sono certo che saprà supportare al meglio il Consiglio di Amministrazione per raggiungere i risultati attesi dai nostri soci”.