Pavullo. Cna: "Rendere il centro storico attrattivo per vacanze in sicurezza"

“Pavullo può davvero rappresentare un fattore di attrazione per gran parte della provincia di Modena, anche solo per passare qualche ora in un ambiente salubre, che garantisca anche il rispetto delle norme sul distanziamento. Per farlo, però, occorre che il centro sia attrezzato in questo senso, così come regolarne l’accessibilità”. È Ermanno Brusiani, Presidente CNA per l’Appennino, che parla per indirizzare alcune precise richieste all’amministrazione e agli esercenti di Pavullo, perché si cerchi un accordo per fare di Pavullo un polo di attrazione della pianura, anche per visite mordi e fuggi in grado di dare respiro all’economia locale.

“Innanzitutto- sottolinea Brusiani -è necessario mettere mano alla fruibilità del centro, ad esempio limitando il traffico nei fine settimana, almeno sino alle 20.30. Un provvedimento necessario anche per assicurare un distanziamento che al momento non può essere garantito dai marciapiedi troppo stretti”.

Secondo la CNA infatti, nei prossimi mesi estivi, alla luce dei cambiamenti comportamentali delle persone a seguito della pandemia, andrebbe studiato un modo diverso di fruizione del centro urbano garantendo più spazio pedonalizzato, in modo da creare un vero e proprio polmone verde che rappresenti anche un percorso pedonale nel centro di Pavullo.

È chiaro che un progetto di questo tipo presuppone un’accurata manutenzione ed un’attenta pulizia delle vie del centro, un’attenta cura dei marciapiedi e un miglioramento dell’arredo urbano.

“Crediamo che queste proposte – chiosa Brusiani – possano contribuire a quell’obiettivo comune di rendere Pavullo una località attrattiva per tutti i modenesi, e non solo. Come Cna, riteniamo che il nostro territorio sia ricco di attrazioni naturalistiche che possono essere usufruite sia per trekking a piedi o con l’uso della mountain bike”.