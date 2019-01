Popup fashion store. La moda di Carpi a New York

Mai come oggi, i brand della moda e accessori di qualunque segmento stanno sfruttando l’effetto sorpresa creato dai POPUP stores, con l’obiettivo di guadagnare clienti e fans, ed espandere la propria presenza su territori e mercati. Nel 2017, per esempio, le vendite realizzate nei temporary stores hanno raggiunto i 10 miliardi di dollari, in aumento di circa il 50% rispetto all’anno precedente.

L’obiettivo del progetto POPUP Fashion Store, che sarà presentato agli operatori del Distretto del tessile-abbigliamento giovedì 17 gennaio alle ore 17.30 a Carpi, nel corso di un incontro a partecipazione gratuita presso la sede di ForModena, al civico 131/C di via Carlo Marx, è dunque quello di offrire alle aziende di moda e accessori un canale di vendita B2C preferenziale verso il pubblico americano, permettendo loro di vendere immediatamente le passate collezioni, comprendere il gusto locale in un ambiente divertente e interattivo e creare una base di clienti per commercializzare quelle future.

Il POPUP Fashion Store diventa infatti anche uno strumento di vendita B2B grazie a incontri diretti con agenti e showroom di New York, che permetteranno all’azienda di insediarsi e crescere, raggiungendo obbiettivi di lungo termine. Il team di ExportUSA presenterà il progetto, le opportunità del mercato newyorkese, le nuove tendenze di prodotto e comunicazione: il tutto attraverso una serie di azioni in cui business e cultura saranno protagoniste e strettamente legate tra loro.

Per partecipare occorre effettuare richiesta a carpi@formodena.it.

L’iniziativa è promossa da Carpi Fashion System, il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso dalle associazioni imprenditoriali del territorio, CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia e dal Comune di Carpi, che ha goduto sin dalla sua nascita del determinante contributo di Fondazione CR Carpi.