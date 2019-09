Cooperativa Muratori S. Felice: nel 2018 lavori per 9 milioni di euro

E' in programma oggi - sabato 21 settembre - il tradizionale pranzo con porchetta offerto dalla cooperativa Muratori di S. Felice sul Panaro, aderente a Confcooperative Modena. La festa, con inizio alle 12.30, si svolge presso i capannoni della cooperativa in via Perossaro 1388 (di fronte al campo di volo).

Sono invitati soci e familiari, clienti e fornitori, rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. L'evento, coordinato dal socio Stefano Benatti, offre l'occasione per analizzare l'andamento della Muratori di S. Felice.

«Nell’ultimo esercizio 2018 la nostra cooperativa ha registrato un valore della produzione di circa 9 milioni di euro – dichiara il presidente Gianfranco Finelli – Quest’anno la nostra attività sta procedendo a un buon ritmo, ma il mercato delle costruzioni è ancora ben lungi dall’aver manifestato segnali di solida ripresa.

Anche il 2019 non sarà l’anno della svolta, in considerazione del recente ridimensionamento delle aspettative di crescita dell’economia italiana nel suo complesso», conclude il presidente della Muratori di S. Felice sul Panaro.