Imprese storiche, Lapam premia per i 50 anni la F.lli Gruppi e il calzolaio Giuseppe Tomei

Mezzo secolo di storia. Una vita trascorsa tra casa e bottega, dividendosi tra clienti e famiglia. Ad amalgamare il tutto: una passione autentica per il proprio mestiere. È questo il filo che collega le storie di Sergio Gruppi, artigiano ed imprenditore maranese, scomparso pochi mesi fa, e Giuseppe Tomei (classe 1931), calzolaio di Polinago.

Lapam ha voluto premiare l'impegno e la dedizione dei due artigiani, consegnando un riconoscimento al merito. Per Sergio Gruppi ha presenziato il figlio Davide, a capo dell'azienda meccanica di precisione insieme al fratello Luca, che oggi serve gruppi internazionali del Packaging e del Motorsport. «È stato un grande maestro - ha ricordato Gruppi, ritirando il premio -. Ci ha insegnato a svolgere il nostro lavoro con precisione maniacale. Basti ricordare che a fine giornata copriva le macchine utensili e il venerdì pomeriggio fermava l'azienda per pulirla da cima a fondo. Questo metodo, insieme al rispetto per i clienti, mi accompagneranno sempre».

Partito come tecnico all'Automac negli anni '50, Sergio ha fondato due aziende e oggi la F.lli Gruppi lavora per grandi aziende internazional.

La medesima passione ha contraddistinto anche Giuseppe Tomei, calzolaio di Polinago e padre dell’attuale sindaco del paese appenninico.

Dopo aver appreso il mestiere dello ‘scarpolino’ presso la bottega dell'artigiano Gino Torelli, Tomei ha aperto il suo primo laboratorio vicino alla chiesa di Polinago, poi a casa di ‘Minghin’ e infine nell'attuale negozio di corso Roma, dove sul fronte strada ha ancora la rivendita di articoli di pelletteria e nel retrobottega un piccolo laboratorio noto a tutti gli abitanti del paese. «Se dovete risparmiare sulle scarpe - ama ripetere - fatelo sulle vostre, non su quelle dei vostri figli».

«Questi riconoscimenti – conclude il Presidente Lapam, Gilberto Luppi – vanno a imprenditori che, al di là del settore, hanno saputo scommettere con tenacia sul proprio lavoro. Come Lapam siamo fieri di avere e di avere avuto tra i nostri associati figure come quelle di Giuseppe e Sergio».