Premiato a Roma il progetto modenese "Yep!" sulla cultura d'impresa

“Yep! Young enterprising people”, il progetto di educazione all’imprenditorialità promosso dal Comune di Modena nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, è stato premiato, entrando tra i cento migliori progetti presentati, al Forum 2018 della Pubblica Amministrazione, in corso a Roma da martedì 22 a giovedì 24 maggio e dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Onu, tra i quali anche il lavoro. A ritirare il riconoscimento a Roma era presente l’assessora alle Politiche giovanili Irene Guadagnini.

Il progetto “Yep!”, in fase di conclusione, è iniziato lo scorso febbraio e ha coinvolto circa 250 studenti di terza, quarta e quinta (per un totale di 12 classi) degli istituti superiori modenesi Corni, Selmi e Cattaneo-Deledda in un percorso di formazione all’imprenditorialità che utilizza il gioco come strumento educativo. Nell terze il percorso si è concentrato sullo sviluppo delle cosiddette “soft skills”, la capacità di risolvere i problemi e di coordinarsi con gli altri, il pensiero critico, la creatività. Nelle quarte, temi centrali sono stati il fallimento e l’analisi “ciclo dell’errore” con l’obiettivo di ripartire più forti e consapevoli. Nelle quinte è stato proposto un percorso di orientamento per far emergere nei ragazzi la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità, e accompagnarli nell’individuare le motivazioni e gli obiettivi di studio e di lavoro.

Insieme al Comune di Modena, partner del progetto, che gode del contributo della Regione Emilia Romagna, sono la fondazione Democenter-Sipe, l’associazione Play Res, la Scuola di fallimento, l’associazione Aziende Modenesi per la Responsabilità sociale di impresa, la Fondazione San Filippo Neri ed Er-Go Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori, la cooperativa Stars & Cows., Memo.