Il V8 turbo Ferrari nominato per per la terza volta consecutiva "Engine of the Year"

L'ultima versione del V8 turbo Ferrari, che equipaggia in varie forme tutte le vetture della Casa con motore 8 cilindri, è stata nominata miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018.

Nel 20° anniversario del Premio la Ferrari ha ricevuto ben sei riconoscimenti, il numero più alto mai raggiunto in un anno da un costruttore automobilistico, portando a 27 il totale dei premi vinti dalla Ferrari, stabilendo un record di vittorie tra i produttori di auto sportive.

Oltre al riconoscimento principale di motore dell'anno, il V8 da 3,9 litri e 720 CV della nuova Ferrari 488 Pista ha primeggiato anche nelle categorie “Da 3 a 4 litri” e “Performance Engine” e ha ricevuto la nomination speciale "Best of the Best”, da parte di 68 giudici internazionali chiamati a votare il motore migliore tra tutti i vincitori degli ultimi 20 anni.

“Nella 488 GTB, l’8 cilindri da 3,9 litri ha dato un esempio pressoché perfetto di motore turbo ad alte prestazioni, che ha innalzato il livello tanto da spiazzare i propulsori rivali”, ha dichiarato Dean Slavnich, co-presidente degli IEOTY Awards. “Eppure, sviluppato e modificato per la Ferrari 488 Pista, il miglior motore al mondo è riuscito a perfezionarsi. Senza dubbio, stiamo assistendo a una lezione magistrale in ingegneria da parte di Ferrari. Nessun turbo-lag, bellissima erogazione, emozione autentica, rombo furioso e tanta potenza: questo V8 Ferrari è un'opera d'arte”, conclude.

A coronamento di un anno record per Ferrari, anche il V12 naturalmente aspirato da 6,5 litri e da 800 CV montato sulla 812 Superfast ha vinto due premi: nella categoria “Oltre 4 litri” e, dopo una riprogettazione completa del 6,3 litri della F12berlinetta con il 75% di nuovi componenti, nella categoria “Best New Engine”.