Innovazione, Franco Stefani si aggiufica anche il Premio Democenter 2018

“Innovatore dalla straordinaria genialità in ogni momento della sua carriera di imprenditore, creatore e realizzatore di processi e prodotti unici al mondo, attento osservatore ed esploratore instancabile verso nuovi orizzonti. Una visione lungimirante, d’ispirazione per tutti”.

Con questa motivazione Fondazione Democenter ha attribuito il Premio Innovazione 2018 all’Ing. Franco Stefani, Presidente del Gruppo System, primo industriale al mondo a portare in produzione le più ampie superfici ceramiche, inventore di tecnologie attualmente leader mondiali nei settori di riferimento.

Il Premio Innovazione all’Ing. Stefani è stato consegnato congiuntamente dal Presidente uscente, Erio Luigi Munari, e dal nuovo Presidente, Gian Carlo Cerchiari, nel corso dell’Assemblea di presentazione del bilancio delle attività di Fondazione Democenter.

Alcuni cenni relativi alla biografia dell’Ing. Stefani: All’età di 16 anni inizia a lavorare presso l’azienda Marazzi e negli anni successivi sperimenta i primi sistemi elettronici applicati all’automazione che lo porteranno, a distanza di non molto tempo, a rivoluzionare il comparto della ceramica. A 21 anni intraprende una nuova strada, mettendosi in proprio con la fondazione di COEMSS, Costruzioni Elettromeccaniche Stefani Sassuolo. La sua attività e i successi ottenuti sul campo, portano alla creazione, nel 1970, di System e progressivamente a estendere le sue conoscenze anche ai settori dell’intra-logistica, del packaging e delle automazioni industriali ad ampio raggio.

Rocket, Planar, Outliner, Falcon, e soprattutto Rotocolor, la macchina rotativa per decorazione e smaltatura di piastrelle ceramiche più diffusa al mondo, sono solamente alcuni dei sistemi frutto dell’illuminata visione dell’imprenditore alla guida del dipartimento Ricerca e Sviluppo dell’azienda, cuore dell’innovazione, a cui è destinato il 5% del giro d’affari. Il gruppo di ricerca è formato da ingegneri, fisici e tecnici selezionati dallo stesso Presidente. I brevetti registrati sono oltre 300.

Nell’anno 2000 ha presentato per la prima volta a Ceramitec di Monaco di Baviera la tecnologia Lamina (la tecnologia delle grandi superfici ceramiche). Un processo che ha rivoluzionato il concetto tradizionale di ceramica, dando una nuova vita a questo materiale.

Anche l’oggetto che è stato consegnato all’Ing. Stefani ha una storia di innovazione: è stato progettato e realizzato nella sede del Fab Lab Makers Modena da Slow-D, startup modenese attiva nel settore del design industriale, e si ispira alle Trivelle che campeggiano sullo stemma della Città di Modena.