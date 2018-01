Befane, falò e gastronomia: l'Epifania in centro storico a Formigine

A Formigine, le iniziative per la Befana inizieranno già da venerdì 5 gennaio, alle ore 16.30 presso la Biblioteca Ragazzi Matilda con caramelle, carbone e tante storie per bambini dai 3 anni in su.

Nel giorno dell’Epifania invece, saranno diverse le iniziative proposte: già dalla mattina, alle ore 10 e 11.30 nel castello ci sarà “Bake off Befana” un percorso animato per bambini da 4 a 10 anni, accompagnati dai genitori (prenotazione obbligatoria al numero 059/416244, costo 5 euro). Niente pozioni magiche per la strega più famosa, che invece si trasformerà in una dolce pasticcera per la gioia dei piccoli!

Nel pomeriggio, dalle ore 16 il centro storico si animerà con musica, animazione, gastronomia (gnocco fritto e borlenghi), vin brulè e cioccolata; patatine per tutti i bambini.

Alle 17 seguirà la sfilata e premiazione delle befane con i premi alle prime tre classificate (iscrizioni alla sfilata dalle 15.30 alle 16.30 direttamente in piazza presso la casetta dei volontari del Carnevale dei ragazzi). Alle 17.30 verrà poi acceso il rogo da frecce incendiarie scoccate da arcieri in costume medievale. Le iniziative saranno sono a cura di Associazione per la gestione del Carnevale dei ragazzi, Proform, Compagnia Arcieri e Balestrieri della Torre, Le Palafitte 2.0 e Asd Highlanders Formigine Rugby.

Sempre alle 16, presso l’Opera Pia Castiglioni (via Mazzini 81) arriva la Befana con il gruppo di danze storiche Calcagnini d’Este Proloco di Formigine mentre a Corlo, al teatro Incontro alle ore 16 si terrà un concerto di voci bianche, musica e balli.