Le città invisibili di Calvino al Castello Campori, reading di Roberta Biagiarelli

È una libera interpretazione de “Le città invisibili” di Italo Calvino, l’evento che il Castello Campori di Soliera (piazza Fratelli Sassi) propone sabato 7 dicembre, alle 18.30, a ingresso gratuito, nell’ambito degli eventi collaterali legati alla mostra fotografica “Un paese ci vuole”. Saranno i racconti fotografici di Luigi Ottani a evocare le città sottili, le città continue, le città e i morti, le città resistenti, le città e il cielo, le città e la memoria, le città e i sassi. Sette città che verranno intercalate da letture dell’opera originale di Calvino, a cura di Roberta Biagiarelli.

L’iniziativa fa parte del programma legato alla Festa del Racconto e si realizza con il sostegno della Fondazione CRCarpi.

Luigi Ottani si occupa di reportage, ma realizza anche lavori di architettura e pubblicità. Ha pubblicato volumi fotografici ed è autore di numerose mostre e installazioni. Con il volume “Niet Problema!” ha vinto il premio “Marco Bastianelli” 2007, riconoscimento al miglior libro fotografico italiano. Tra gli ultimi suoi lavori quello realizzato sul confine greco – macedone nell’agosto 2015, con la pubblicazione del volume “Dal libro dell’esodo”.

Attrice, autrice e documentarista, Roberta Biagiarelli si è appassionata di Balcani e ha scritto insieme a Simona Gonella, basandosi sul libro di Luca Rastello “La guerra in casa”, il monologo teatrale "A come Srebrenica" che attualmente ha al suo attivo più di 400 repliche. Nel 2002 ha fondato la compagnia Babelia & C.- progetti culturali con la quale si dedica tuttora alla produzione, ricerca e interpretazione di temi sociali, storici e politici. Dal 2018 è ideatrice e curatrice della rassegna “Balcani d’Europa. Lo Specchio di Noi”.

“Un paese ci vuole. Fotografie fra luoghi e persone del nostro territorio” è una collettiva di circa 100 fotografie realizzate da dieci giovani artisti, selezionati da TerraProject, con il coordinamento di Simone Donati e Rocco Rorandelli. Gli autori sono Samantha Azzani, Cosimo Calabrese, Alessandra Carosi, Umberto Coa, Nicola Dipierro, Karim El Maktafi, Simone Mizzotti, Mattia Panunzio, Luana Rigolli e Irene Tondelli.

Info: 059.568580, info@fondazionecampori.it