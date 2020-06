Il Cinema Victoria compie 12 anni e offre un regalo in "drive-thru"

Il 18 giugno il Victoria Cinema copie 12 anni e purtroppo, essendo ancora chiuso, non avrà la possibilità di festeggiarlo nel suo solito modo. Niente paura, la gestione ha trovato una soluzione interessante per non lasciare soli i propri clienti più affezionati.

Infatti giovedí dalle 18:00 alle 21:00 le sbarre del cinema saranno aperte per un drive-thru. Si potrà passare davanti all’entrata del cinema a bordo della propria macchina e ritirare i regali che lo staff del Victoria ha preparato: segnalibri, poster e snack, per portare un pò di cinema a casa in questi diffili mesi di lontananza dalle sale.

Per l’occasione anche la libreria del cinema sarà aperta dalle 17:00 alle 22:00 e per rendere questo giorno ancora più speciale tutti i ristoranti della piazzetta offriranno uno sconto del 20% sulla consumazione della cena.