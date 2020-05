Svolta alla J Colors di Finale Emilia, licenziamenti revocati e accesso alla cassa integrazione

Revoca dei 40 licenziamenti negli stabilimenti emiliani e lombardi, ricorso agli ammortizzatori sociali per proseguite l’attività aziendale e un nuovo piano industriale. Questi i risultati, ratificati oggi dalla proprietà che ha comunque ribadito il proprio stato di difficoltà finanziaria, raggiunti dal Tavolo che lo scorso mercoledì 13 maggio si è svolto sulla vertenza J Colors spa, azienda che produce vernici industriali e per edilizia a Finale Emilia (Mo) e Lainate (Mi). L’incontro si è svolto alla presenza delle parti sociali, della proprietà e del sindaco Sandro Palazzi.

“La Regione esprime grande soddisfazione per la notizia del ritiro della procedura di licenziamento grazie al lavoro congiunto dei soggetti presenti al Tavolo- ha commentato l‘assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Vincenzo Colla-. Ora ci aspettiamo un piano di rilancio condiviso, credibile e con tempi certi che salvaguardi l’occupazione e consenta di dare un futuro stabile all’attività produttiva della sede di Finale Emilia”.

Nelle scorse settimane la J Colors aveva annunciato la chiusura e la conseguente procedura di licenziamento per 40 dipendenti in seguito alla decisione di trasferire tutta la produzione nello stabilimento di Lainate. Il Tavolo si è aggiornato per metà luglio allo scopo di monitorare l’avanzamento del piano industriale