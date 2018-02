Gestione dei locali del Caffè Concerto, nuovamente revocato e rinviato il bando

Il bando per la gestione dei locali al piano terra del Palazzo municipale di Modena, in piazza Grande all’angolo con via Castellaro, dove ora si trova il Caffè Concerto, viene revocato per approvarne uno nuovo nei prossimi giorni, portando la scadenza avanti di circa un mese rispetto al 6 marzo.

Lo ha deciso la giunta, su proposta dei responsabili del servizio Patrimonio, per garantire condizioni di effettiva parità ai diversi soggetti che hanno dimostrato interesse a concorrere per la gestione di locali destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande oltre che ad iniziative culturali e di intrattenimento. E’ risultato difficoltoso, infatti, rispondere al numero rilevante dei quesiti presentati, anche fino a pochi giorni dalla scadenza, assicurando le relative informazioni a tutti i soggetti. Un’imprecisione tecnica nelle comunicazioni, inoltre, ha compromesso la tutela della riservatezza nei loro confronti andando a configurare possibili “profili di interferenze con la gara in corso”, come spiega la delibera approvata.

Il nuovo avviso, probabilmente in giunta la prossima settimana, non cambierà la struttura del bando e nemmeno le condizioni economiche e i criteri di gara, ma sarà arricchito con chiarimenti e informazioni relativi ai quesiti posti in queste settimane e integrato con una puntuale regolamentazione delle modalità e delle tempistiche relative ai sopralluoghi e alle ulteriori richieste di chiarimenti.

L’assegnazione per 12 anni, con eventuale proroga tecnica di 12 mesi, avverrà quindi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al rialzo rispetto all’importo del canone annuo a base di gara (97 mila e 336 euro), per un massimo di 20 punti, e sulla base di un progetto gestionale che dovrà comprendere un programma di attività culturali e d’intrattenimento e l’impegno ad assorbire parte o tutto il personale attualmente impiegato, per un massimo di 80 punti: 60 attribuiti in base al progetto di gestione (allestimento del servizio, personale, offerta di prodotti e menù), 20 per il programma di iniziative culturali e di intrattenimento.