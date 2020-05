Anche il Caffè Concerto riapre e allarga il dehor su Piazza Grande

Dopo il lungo lockdown con l’ampliamento del dehor esterno, anche il Caffè Concerto di Piazza Grande riapre, ovviamente nel rispetto delle limitazioni imposte dai protocolli vigenti anticontagio. Già da ieri sera i primi clienti hanno consumato aperitivi e cene nel centralissimo locale modenese.

Per questo week end sono previste serate con musica dal vivo e cena alla carta, con una proposta di menu rinnovata. Dalla settimana prossima il locale sarà aperto dalla tarda mattinata e aperitivi, pranzi e cene saranno serviti al tavolo, valorizzando soprattutto la possibilità di restare all’aperto.

La pianificazione degli eventi è un capitolo fondamentale della vision della nuova gestione, con l’organizzazione di iniziative nuove e importanti rivolte a diversi target già a partire dall’autunno, per arrivare a definire una calendarizzazione annuale continuativa. "La proposta enogastronomica verrà consolidata all’insegna della qualità, con la partnership di aziende importanti del settore food e l’attenzione ancora più forte alla valorizzazione della tradizione modenese, tenendo presente un target “glocal” che parte dalla cittadinanza e coinvolgerà, in prospettiva, anche il turismo internazionale, non appena riprenderà".