Il Cavallino galoppa anche nel 2017, ricavi record a Maranello

"Un altro anno da record". Così Ferrari definisce il proprio 2017, aggiornando tutti i numeri che contano. Il gruppo del Cavallino annuncia oggi i suoi risultati preliminari consolidati relativi al quarto trimestre e ai 12 mesi conclusi il 31 dicembre scorso.

Ebbene, da Maranello parlano di consegne totali pari a 8.398 unità, in aumento di 384 (+4,8%), per ricavi netti a quota 3.417 milioni di euro, in aumento del 10% (+11,2% a cambi costanti). In tutto questo, l'adjusted ebitda (l'utile prima degli interessi) è pari a 1,036 miliardi, con un margine che si colloca attualmente al 30,3% (29,8% al netto delle coperture valutarie), mentre l'adjusted ebit (prima degli oneri) è pari a 775 milioni, per un incremento del margine di 230 punti al 22,7% (22,1% al netto delle coperture valutarie). L'utile netto adjusted del gruppo del Cavallino, così, risulta in aumento del 26,4%, a 537 milioni.

Invece, l'indebitamento industriale netto è sceso di 180 milioni, trovandosi ora a quota 473. Completa il quadro la proposta di distribuzione di dividendi pari a 0,71 euro per azione ordinaria, per un totale di 134 milioni.

