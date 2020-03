Settore del gioco d'azzardo, a Modena la spesa continua a salire

Spesa sui giochi stabile in Emilia Romagna nel 2019: dalle elaborazioni Agipronews sui dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il totale dello scorso anno è stato di 1,4 miliardi, dato in linea con il 2018. A Bologna circa un quarto della spesa, con circa 300 milioni di euro in tutta la provincia (nel 2018 erano stati 303), seguita da Modena con 245 milioni (in leggero aumento rispetto ai 238 dell'anno precedente) e Reggio Emilia con 175 milioni di euro (dato stabile).

Segue la provincia di Ravenna con 124 milioni, Forlì-Cesena con 119 milioni, poi Rimini con 114 milioni, Ferrara con 112, Piacenza con 102 e Parma con 75. Complessivamente le vincite in Emilia Romagna nel 2019 sono state pari a 4,6 miliardi di euro.

A livello nazionale la spesa del gioco fisico e dell’online, nello scorso anno, è stata di 19,4 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto al 2018 (quando è stata pari a 18,9 miliardi di euro), mentre per il prelievo complessivo per l’erario è di 10,5 miliardi (+1%), come risulta da un’elaborazione di Agipronews su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In questo momento anche il settore del gioco sta facendo in conti con il Coronavirus: sempre secondo quanto riporta Agipronews da stime degli operatori del settore apparecchi (slot e VLT), in Lombardia nell’ultima settimana si registra un calo del 50%, in seguito all’ordinanza che limita l’accesso ai luoghi pubblici (in cui ricadono le sale slot e scommesse). La Regione Lombardia è stata tra le prime ad adottare le misure di chiusura per gli esercizi pubblici - bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento - dalle 18 alle 6. Nei 15 Comuni della "zona rossa", la raccolta di gioco è azzerata. Si stima invece un calo del 30-40% per il settore in Emilia-Romagna e Veneto.