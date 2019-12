Completamente rinnovata la Coop del centro commerciale Le Magnolie di Castelfranco

Festa oggi alla Coop di Castelfranco all’interno del Centro commerciale Le Magnolie, per la fine dei lavori di restyling. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Giovanni Gargano, il vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 Edy Gambetti, e, in rappresentanza dei soci, la presidente del Consiglio di Zona Lauretta Borghi.

Il supermercato è stato interessato da una profonda ristrutturazione, iniziata ad agosto e proseguita a negozio aperto, improntata alla funzionalità del percorso di spesa, alla valorizzazione dei prodotti freschi, specialmente quelli provenienti dal territorio. Un negozio che si propone come un punto di riferimento per i consumatori e gli oltre 13 mila soci di Castelfranco.

Coop Alleanza 3.0 anche con questo intervento ha ribadito il suo impegno per la comunità: ammontano complessivamente a 6 milioni di euro gli investimenti della Cooperativa per i lavori realizzati tra cui il restyling del supermercato, della galleria commerciale, e del parcheggio.

Le caratteristiche del negozio

Il supermercato è ampio 2.750 metri quadri e conta più di 100 lavoratori. Il negozio propone i banchi assistiti della macelleria, gastronomia e panetteria che offrono le eccellenze del territorio e della pescheria che si affaccia sulla piazza dell’ortofrutta. Proprio questo spazio risalterà i prodotti freschi e freschissimi, con particolare evidenza dei quelli di stagione legati al territorio.

Spazio alle produzioni interne del pane, dei reparti pescheria e macelleria in cui i clienti troveranno pietanze già pronte per essere cucinate; inoltre, anche la gastronomia offrirà prodotti caldi, come primi, secondi, contorni e pizze anche da asporto. Per una maggiore comodità di spesa tutti i reparti sono dotati anche di confezioni take-away.

Presente pure la cantinetta dei vini che dà particolare risalto alle produzioni enologiche locali e alle birre artigianali. La Coop offre tutto l’assortimento dei prodotti a marchio Coop, compresi quelli della linea d’eccellenza Fior Fiore e quella biologica Vivi Verde. Grazie ai lavori di restyling rinnovata l’area “Salute & Benessere Coop”, dove i clienti possono contare sulla professionalità dei farmacisti pronti a offrire supporto e consiglio per scegliere tra oltre 2.000 prodotti, tra cui farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop, oltre a prodotti per la cura della persona. La proposta per la spesa quotidiana sarà completata grazie all’assortimento di prodotti alimentari, surgelati, di quelli per la cura della persona e la pulizia della casa, fino all’area dedicata al pet food e al pet care. Spazio alla cultura condivisa con il book-crossing di “Seminar libri”, la biblioteca libera e gratuita di Coop Alleanza 3.0. I clienti possono pagare la spesa in 6 casse fai-da-te e 7 tradizionali. Il supermercato è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

Accorgimenti “green” della Coop

La nuova Coop è anche “green”: presenti accorgimenti che riducono al minimo l’impatto ambientale – grazie a una struttura con materiali termoisolanti e copertura in legno lamellare, e a impianti particolarmente efficienti – e che garantiscono consumi energetici inferiori rispetto a quelli di un negozio “tradizionale”. I banchi frigo saranno chiusi da sportelli e dotati di dispositivi per il recupero dell’energia termica prodotta, e sono utilizzate per l’illuminazione del negozio lampade al led.

