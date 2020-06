Ciliegia di Vignola, rinnovato il consiglio del Consorzio. Oggi in onda su Rete 4

Giovedì sera si sono riuniti, come consuetudine ogni anno, il Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp e il Consorzio della Ciliegia e della Susina Tipica di Vignola, per approvare i rispettivi bilanci. Presenti all’appuntamento anche il sindaco vicario di Vignola, Angelo Pasini, e l’assessore alle attività produttive, Massimo Venturi. Durante la riunione, il presidente del Consorzio della Ciliegia e della Susina Tipica di Vignola, Andrea Bernardi, si è congratulato con l’Amministrazione Comunale di Vignola per l’attenzione dimostrata fattivamente verso i produttori e le esigenze dei due Consorzi.

Inoltre, è stato rinnovato anche il consiglio direttivo del Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp, che andrà poi a eleggere il presidente. Componenti del nuovo consiglio, che rimarrà in carica tre anni, sono: Luca Azzani, Romano Benassi, Firenzuola Curzio, Piergiorgio Lenzarini, Francesca Lolli, Fabio Muratori, Nadia Nobili, Giampaolo Pelloni, Alessia Rilei, Claudio Grandi Santunione, Giovanni Solmi, Giovanni Solmi (omonimi) e Lia Zanasi.

Intanto ogg alle 12,55, su Rete 4, andrà in onda durante la puntata di “Pollice Verde” un servizio realizzato a Vignola sulla Ciliegia di Vignola Igp, in cui il direttore del Consorzio, Walter Monari, illustrerà alcune particolarità di questo frutto tipico del territorio.