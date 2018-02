Rinnovato il contratto aziendale alla Parmareggio di Modena

Nella giornata di ieri, si sono concluse le operazioni di voto per l'Ipotesi di Accordo inerente il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale Parmareggio Modena, che riguarda oltre 200 lavoratori dipendenti.

L'approvazione è avvenuta a stragrande maggioranza con il 92% di favorevoli, per un contratto che prevede: l'erogazione di un premio per obiettivi di durata quadriennale (2018/2021) correlato ad incrementi di redditività, fatturato export, produttività e qualità pari a 7.700 euro lordi complessivi al livello medio; l'erogazione di una somma di 600 euro netti per ciscun lavoratore dipendente per la durata quadriennale dell'accordo (2018/2012).

Oltre all'incremento delle indennità di disagio, ritiro panne, manutenzione, fiera; miglioramenti normativi inerenti gli appalti e le terziarizzazioni, la professionalità ed inquadramento, la formazione professionale, la sicurezza sull’ambiente di lavoro, l’orario di lavoro.

Un ringraziamento alla RSU che ha coadiuvato la nostra Organizzazione Sindacale nel corso delle trattative durate circa 7 mesi ed ai lavoratori che con il loro voto hanno dimostrato di apprezzare l’esito della contrattazione.