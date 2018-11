Modena Fc 2018, ripartite le quote societarie di Doriano Tosi

La società Modena F.C. 2018 cambia ancora. Come preventivato la scorsa estate, dopo la composizione della cordata, i soci hanno convenuto la distribuzione delle quote societarie affidate a Doriano Tosi nel seguente modo: il 12,5% viene acquisito a Romano Sghedoni, il 6,25% viene acquisito da Romano Amadei e il 6,25% viene acquisito da Carmelo Salerno.

La ripartizione delle quote sociali diventa quindi la seguente: Romano Sghedoni detiene il 31,25% delle quote, Romano Amadei detiene il 25% delle quote, il socio Carmelo Salerno detiene il 25% delle quote,, mentre Paolo Galassini e Gianlauro Morselli detengono ciascuno il 9,375% delle quote.

L’Assemblea dei Soci ha anche deliberato la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, nominando nel contempo le relative cariche sociali:io Carmelo Salerno è stato confermato Presidente e Amministratore Delegato, l’avvocato Alberto Lotti è stato nominato Vicepresidente e Romano Sghedoni è stato nominato Consigliere. Il trasferimento delle quote sociali verrà formalizzato nei prossimi giorni presso lo studio del notaio Aldo Barbati di Modena.