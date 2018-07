Riqualificazione abitativa. Tra LegaCoop E-R e Asppi accordo per superare proprietà diffusa

Al centro degli obiettivi di riqualificazione si è concluso un accordo tra Legacoop Emilia-Romagna e Asppi per rigenerare condomini e aree urbane. Un aspetto positivo quello della proprietà diffusa dell'abitazione, tuttavia per Giovanni Monti e Alfredo Zagatti: "Può diventare ostacolo agli interventi di riqualificazione abitativa. Metteremo in rete proprietari, risorse, competenze muovendoci all’interno della Strategia Europea 2020 e utilizzando gli strumenti della pianificazione regionale." È a partire da questa constatazione che Legacoop Emilia-Romagna e Asppi, l’associazione dei piccoli proprietari immobiliari, hanno dato vita a un accordo che prevede di dare corso a un progetto di sperimentazione pilota su un certo numero di condomini della regione.

"Vogliamo verificare la reale fattibilità dei processi di riqualificazione urbana su ampia scala – chiarisce Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna – anche cogliendo le opportunità messe in campo dalla legge regionale in materia di governo del territorio, facilitando l’accesso al credito, utilizzando gli incentivi fiscali, valorizzando gli aspetti sociali degli insediamenti abitativi. Le nostre cooperative possono intervenire in tutte le fasi della filiera, dalla progettazione alla realizzazione delle opere, alla creazione di una rete di servizi misurata su bisogni emergenti, anche attraverso la creazione di cooperative di comunità. L’iniziativa, prosegue Monti, si propone anche di valorizzare le esperienze territoriali in corso o in via di definizione”.

"Con questi interventi – spiega Alfredo Zagatti, presidente di Asppi nazionale –, coinvolgendo i proprietari, i cittadini e le imprese delle aree che individueremo, ci proponiamo di migliorare sia la qualità urbana, sia quella sociale, incrementando l’attrattività di quelle zone e il loro valore intrinseco. Attraverso l’approccio integrato tra funzioni e strumenti diversi ci poniamo l’obiettivo di costruire modelli di intervento replicabili aprendo la strada a un vasto programma di riqualificazione delle aree urbane. La sostenibilità, la sicurezza, la socialità sono caratteristiche oramai ineludibili per definire la qualità della convivenza in società che sono sempre più complesse e frammentate."

Il progetto, che si colloca all’interno delle strategie europee e degli strumenti di pianificazione regionale apre la strada anche a nuovi modelli di interlocuzione fra Legacoop e sistema della proprietà privata. "L'auspicio – conclude Monti – è che, attraverso questo accordo, si crei un nuovo metodo di lavoro che ponga al centro non solo l’efficientamento e la messa in sicurezza dell’edificio, ma anche le persone che ci abitano, con le loro esigenze e le loro problematiche."