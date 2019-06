Saldi estivi 2019, tutto pronto anche a Modena per le svendite di fine stagione

Un appuntamento sempre molto atteso quello dei saldi di fine stagione. Quelli estivi partiranno il 6 luglio anche a Modena e provincia e ci sarà tempo fino al 30 agosto per approfittare delle occasioni.

L'estate 2019 è arrivata tardi, i termo sono rimasti accesi anche in maggio, con qualche giornata di sole a marzo e aprile, quindi c'è da sperare che gli acquisti ritardati di sandali, costumi e abiti leggeri, per quanto riguarda l'abbigliamento, siano sinonimo di maggior assortimento. Gli sconti ormai sono applicati anche a mobili, accessori e sugli acquisti online.

Gli sconti applicati e i consigli per evitare fregature

Approfittare dei saldi significa acquistare prodotti di qualità a prezzi scontati che possono variare dal 5% al 70% del costo iniziale. Sia nei negozi fisici che in quelli online, gli esercenti invogliano all’acquisto ribassando ulteriormente i prezzi nell’ultimo periodo, motivo per cui è sempre consigliabile approfittarne il prima possibile o cercare il “capo del desiderio” online per evitare code.

Come sempre, il consiglio è quello di stare bene attenti per evitare fregature. "La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda", spiegano le Fiamme Gialle, ricordando che "il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune". Inoltre, chiariscono i finanzieri, il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in vendita durante i saldi non si possono cambiare