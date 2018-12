Archiviato le compere natalizie, è già tempo di saldi. La data di partenza per lo shopping più a buon mercato è uguale per tutte le regioni (fanno eccezione Basilicata, Sicilia e Valle D'Aosta). A Modena e in Emilia Romagna inizieranno il 5 gennaio e termineranno tre due mesi dopo, il 5 marzo.