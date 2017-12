I commercianti modenesi si preparano ai Saldi: "Acquisti di qualità"

Licom: “Saldi al via il 5 gennaio. Occasione utile per acquisti di qualità”

Grande attesa da parte degli operatori del commercio per l’avvio dei saldi previsto per il 5 gennaio 2018, ovverosia, come previsto dalla Legge Regionale in vigore, l’ultimo giorno feriale prima dell’Epifania. Se le festività natalizie sono un momento fondamentale per il settore del commercio, sono i saldi di gennaio a dare il polso della situazione dei consumi delle famiglie italiane.

Secondo una stima Licom Lapam ogni famiglia ha in conto una spesa media che oscilla tra i 230 e i 260 euro secondo i dati degli ultimi anni che dovrebbero essere confermati anche quest’anno. Uno dei dati più interessanti che si possono osservare è il fatto che sia maturata sempre più da parte degli operatori l’abitudine a creare una sinergia tra le vetrine ‘virtuali’, online, e quelle reali dei negozi.

“E’ sempre più frequente l’utilizzo dell’e-commerce, anche e soprattutto durante i saldi, soprattutto per alcune tipologie di prodotto. Per un commerciante, naturalmente, non ha senso cercare di fare una vendita fine a se stessa sul canale del web, quello che conta è avere la capacità di comunicare una opportunità di fare un buon affare nel negozio, lasciando aperta la curiosità del cliente. I saldi ormai rappresentano un vero e proprio ‘rito sociale’, un momento di incontro e l’opportunità, con una spesa contenuta, di acquistare prodotti di qualità. I saldi – sottolinea la presidente Licom - sono anche un rito sociale, un momento di incontro, basti pensare al cosiddetto ‘Black Friday’ che ha attirato molte persone nei negozi, cosa che dovrebbe fare riflettere visto che per definizione il Black Friday è dedicato alle vendite on-line”.