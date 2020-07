San Cesario. Secondo giorno di sciopero davanti ai cancelli della Glem Gas

Allo sciopero odierno alla Glem Gas di San Cesario s/Panaro continua ad essere alta l'adesione dei lavoratori delle linee di assemblaggio per protestare per il rinnovo del contratto. La protesta prosegue anche nella giornata di domani mercoledì 22 luglio con presidio davanti ai cancelli in via Modenese 4266 dalle ore 5 del mattino e sino a mezzogiorno.

Da inizio luglio sono oltre 40 le ore di sciopero effettuate per il rinnovo del contratto e per protestare contro la mancata erogazione dello stesso acconto del premio di risultato previsto dai precedenti accordi, ritenuta dai sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl la condizione minima per proseguire nella trattativa.