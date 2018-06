La Sanitek di Modena si amplia con l'aquisizione della Pharmalead di Genova

Sanitek, storica Azienda nella distribuzione sanitaria dell’Emilia Romagna, ha acquisito Pharmalead di Genova, società di distribuzione sanitaria costola del gruppo FL Group di Vado Ligure (SV). Con questa operazione la Modenese Sanitek si è aggiudicata un importante Asset che gli permetterà di espandere la propria azione su tutto il territorio nazionale.

Pharmalead deteneva importanti collaborazioni con primarie aziende di produzione farmaceutica e sanitaria ,un bacino di clienti e agenti su tutto il territorio nazionale che saranno integrati alla struttura del brand modenese fino ad oggi presente solo a livello regionale.

"In un settore in forte contrazione -commenta Fabrizio Cavalieri Presidente di Sanitek - vogliamo rilanciare con nuovi investimenti per dare vita ad un soggetto attivo a livello nazionale per dimensioni e capillarità nel settore Distribuzione Sanitaria".

Con un magazzino di oltre 100.000 prodotti, logistica integrata,attenzione dei costi, Sanitek garantirà servizi e soluzioni più efficienti per sanitarie, farmacie, case di cura, poliambulatori in una fase di mercato di grande trasformazione. Il programma d’investimenti dell’azienda modenese si completerà con l’introduzione di innovative soluzioni web, accordi quadro con principali marchi di produzione ed una capillare forza di vendita in tutto il territorio nazionale .