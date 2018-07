Carrozzeria Barbi Mirandola. Sciopero contro la possibile chiusura dell'azienda

Sono da oggi in sciopero ad oltranza con presidio davanti ai cancelli, i lavoratori della Carrozzeria Barbi di Mirandola contro l’annuncio da parte della direzione aziendale della possibile chiusura in tempi brevi per grave crisi economico-finanziaria. La Rsu e la Fiom/Cgil però non ci stanno, anche perché l’azienda continua ad avere commesse e ci sono anche possibili sviluppi di mercato ed interessamenti di una newco a rilevare l’attività. Da sottolineare anche che in azienda non si fa cassa integrazione ad almeno 3 anni. La Carrozzeria Barbi di Mirandola è un’azienda storica del territorio della Bassa modenese, fondata nel 1905, e sino a qualche anno fa contava oltre 100 dipendenti, oggi ridotti a 15.

Nel corso dei vari incontri con l’azienda delle ultime settimane, sia in sede aziendale che istituzionale alla presenza anche del sindaco Benatti di Mirandola, la Fiom/Cgil ha chiesto all’impresa il massimo sforzo per dare continuità produttiva e quindi salvaguardare l’occupazione, non escludendo nessuna possibilità.

Ad oggi, infatti, ci sono solo dei contatti informali, ma non proposte concrete per dare continuità produttiva e occupazionale all’azienda, ad eccezione della proposta Barbi and Coach.

La Fiom, la Rsu e i lavoratori ritengono irresponsabile l’atteggiamento aziendale che, a fronte del nulla cosmico sul versante delle trattative per la cessione, ci sia una pregiudiziale verso l’unica proposta oggi presente al tavolo che è appunto quella della newco Barbi & Coach. La Barbi può fare tutte le trattative possibili, è nel suo diritto sondare tutte le proposte di subentro, ma qualora non si trovasse a breve un’acquirente, bisogna prendere assolutamente in considerazione anche l’opzione Barbi and Coach, oggi scartata dall’attuale proprietà.