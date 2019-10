Bomporto, tornano a scioperare gli addetti della Dinamic Oil

Si è svolto stamattina il nuovo presidio alla Dinamic Oil di Bomporto e l’adesione degli operai allo sciopero di oggi proclamato dalla Rsu Fiom Cgil è stata totale, sottolinea lo stesso sndacato. Lo sciopero di 8 ore di oggi, rientra nel nuovo pacchetto di 16 ore proclamato dalla Fiom Cgil su mandato dei lavoratori, che, dopo gli scioperi di settembre, insistono per avere risposte sul contratto aziendale.

Partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro e salario aziendale sono i due nodi su cui i lavoratori attendono risposte dall’azienda già nell’incontro in calendario per la prossima settimana. Le iniziative di mobilitazione proseguiranno la prossima settimana gestendo lo sciopero anche in modalità articolata.