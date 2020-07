Sciopero alla Glem Gas San Cesario. Lavoratori chiedono più tutele su contratto e premio

Alta adesione allo sciopero di 3 ore e mezzo stamattina alla Glem Gas di San Cesario s/Panaro per il rinnovo del contratto. Oltre l'80% dei lavoratori e delle lavoratrici si è astenuto dal lavoro dalle 6 alle 9.30 del mattino. Il presidio (in foto) si è svolto secondo le regole del distanziamento sociale per evitare il contagio da coronavirus.

Spiegano i sindacati: "Alcuni momenti di tensione sono stati dovuti a provocazione da parte dell'impresa che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per far passare i camion. Lavoratori e sindacati hanno però spiegato ai camionisti le ragioni della protesta e i camionisti si sono messi ordinatamente in fila, senza nessuna pressione per entrare, ed aspettando la fine della manifestazione."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continuano i sindacati: "Motivo della protesta dei lavoratori Glem Gas il rinnovo del contratto aziendale e la mancata erogazione dello stesso acconto del premio di risultato previsto dai precedenti accordi, ritenuta dai sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl la condizione minima per proseguire la trattativa. L'azienda ieri ha affisso un comunicato in bacheca aziendale sostenendo che era disponibile ad erogare parte dell'acconto solamente di fronte all'accettazione di ore di flessibilità. In Glem Gas ogni aumento economico per l'azienda deve essere subordinato a ore in più di effettiva prestazione. La protesta continuerà anche la prossima settimana, nelle giornate di lunedì e martedì 20 e 21 luglio con modalità analoghe a quelle odierne."